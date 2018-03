Tóth Vera ducin is dögös pasit fogott

A Borsot olvasgatva Tóth Vera szeme megakadt az egyik cikkünkön, amely egy túlsúlyos feleség és kockahasú, izmos férje kapcsolatáról szól. A cikk az eltérő alkatú házaspár és a külvilág véleményét dolgozza fel: hogy bár a kommentelők a közös képek alatt bántják a szerelmeseket, a férj minden porcikáját, hurkáját imádja a feleségének, Jennának.A történet megérintette az énekesnőt, ami érthető, hiszen annak ellenére, hogy pár éve még ő is több mint száz kilót nyomott, mindig izmos testalkatú, vonzó férfiakkal járt. Tóth Vera közösségi oldalán fejtette ki véleményét a sztori kapcsán, elárulva, hogy bizony túlsúllyal is imádták őt a férfiak - írja a borsonline.hu – Az ma ekkora ku­riózum, hogy a dundi a kigyúrttal egymásba szeret? Míg 130 kiló voltam, addig is ilyen pasijaim voltak. Nem is nagyon panaszkodtak semmire. Hagyjuk már ezt, na! – írta Instagramján Vera, akinek legutóbbi nagy szerelme a legjobb példa arra, hogy nem a levegőbe beszél az énekesnő, amikor azt mondja, dögös pasijai voltak, akiknek soha nem okozott gondot az ő túlsúlya.