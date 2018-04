Tóth Vera apa nélkül is vállalna gyereket

A Triumph legújabb kampányeseményén futott össze a Bors az énekesnővel, akit mintha kicseréltek volna. Nagyon jól áll neki a leadott 45 kiló, ami egyre magabiztosabbá teszi az egykor túlsúlyos énekesnőt. De hiába a derű és az önbizalom, a randizás valahogy jó ideje kimarad az életéből. Ez persze nem azt jelenti, hogy csukott szemmel jár, de a nagy ő még nem kopogtatott az ajtaján.– Vidéken még működik a „18 évesen összejövünk, megházasodunk, gyereket vállalunk és kitartunk egy életen át" – klasszikus sztori, de a nagyvárosban, ahol sokkal nagyobb a pörgés, sokkal énközpontúbbak és sikerorientáltabbak az emberek, szerintem nehezebb megtalálni a társunkat – vélekedik Vera, aki szerelem ide vagy oda, pár éven belül szeretne gyereket, családot.– Negyven éves koromig szeretnék szülni, tovább nem szeretném húzni a dolgot. Ha nem lesz pasim, akkor pedig megoldom magam, lombikprogrammal – mesélt jövőbeni terveiről az énekesnő, aki az örökbefogadás lehetőségét viszont kizárta. – Lehet, gyarló dolog, de nálunk annyira erős a családi kötelék, hogy nekem kell, hogy az a gyerek belőlem, az én véremből legyen – szögezte le Vera, aki nem fél attól, hogy a terhesség miatt újra meghízna.– Azért is akarok még fogyni, hogy ha arra kerülne a sor, hogy babát várok, ne legyek akkora, mint régen. Maximum annyira hízzak meg, mint amilyen most vagyok.Az énekesnő a nagy tervek ellenére viszont azzal a gondolattal is eljátszott, hogy sosem lesz édesanya: Szeretnék babát, de azért nem fogok szülni, mert „kell". Ha nem leszek anyuka, azt is elfogadom – árulta el a Borsnak.