Tóth Gabi után Radics Gigi ugyanattól az embertől retteghetett az X-Faktorban

Visszatért az X-Faktorba Hörcher László, aki 3 éve botrányos viselkedésével írta be magát a tehetségkutató történetébe - írja a Bors, amely videóban is megemlékezett a sokkoló jelenetről, amikor a férfi Tóth Gabit fenyegette

Fotó: Bors

Gabi akkor leállította a produkciót, a férfi pedig így szólt vissza: „Tóth Gabi, neked az a szerencséd, hogy nem vagyok a faterod, mert ha a faterod lennék, egy egész gitárboltra való hangszert vernék szét a hátadon!"

Fotó: Bors

A zsűri kicserélődött, de Radics Gigi egyből felismerte az Udvarias Tömeggyilkos nevű Télapó-ruhás banda frontemberét.

– Emlékeztem Hörcher Lászlóra, nehéz is lenne elfelejteni azt, ahogy Tóth Gabival beszélt pár évvel ezelőtt. Egyből megijedtem, amikor felismertem, de azt is tudtam, hogy a véleményemet bármi áron vállalnám vele szemben, és ha arra lenne szükség, akkor kiállnék magamért, ahogy Gabi is tette - hangsúlyozta Gigi a Borsnak.