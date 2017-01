Tóth Gabi úgy döntött végképp kivonul a közösségi oldalakról

Tóth Gabi ekkor közölte, hogy többé nem nyilatkozik a magánéletéről, csak a karrierjéről hajlandó beszélni - írja a 24.hu Most azonban a karrierjét is takarékra vette. Nővérével közös koncertjeit lemondta, azzal az indokkal, hogy alkotói szabadságra van szüksége. A rajongók azért nem veszítik el teljesen, hiszen A Dal-ban láthatják majd az új formációját. Ez azonban még nem minden.Az énekesnő úgy döntött, hogy határozatlan időre megszünteti privát Facebook oldalát, mivel elege lett a sok információból, dühből és külsőségből. Helyette inkább a való világot választja és ezt tanácsolta olvasóinak is. Ismerőseinek pedig azt üzente, hogy telefonon és e-mailben továbbra is elérhető, ahogyan hivatalos profilja is, amin továbbra is tájékoztatja majd rajongóit karrierje alakulásáról.