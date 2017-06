Tóth Gabi: szakítottunk, de lelki társak vagyunk

Újra együtt énekel Tóth Vera és Gabi, a Sister Act nevű közös formáció meglepő módon bővült: Tóth Gabi a szívét már nem, a színpadot viszont megosztja volt szerelmével - írja a Bors A népszerű éneskesnő népi hangszeresek és egykori párja, a Tha Shudrasból ismert Trap kapitány társaságában lépett színpadra. Elmondta, hogy bár a szerelem el­múlt kettejük kö­zött, a szeretet megmaradt és mély barátságba fordult. Ők lelki társak, akik a zenében to­vábbra is fantasztikusan mű­ködnek együtt olyannyira, hogy Gabi zenekarának nem csak beatboxosa, de vezetője és hangszerelője is a Tha Shudras frontembere.- Neki volt a legtöbb munkája ezzel, a régi dalai­mat is ő hangszerelte át, hálás vagyok neki - beszélt a háttérről a Bors nak Tóth Gabi, aki a Verával közös Sister Act óriási zenekari felállásával koncertezik majd különböző vidéki városokban is.