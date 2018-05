Tóth Andi elégedett a mellével - fotók

Már a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben is Tóth Andi melle volt a főszereplő, és most A Nagy Duettben sincs ez máshogy. Az énekesnő stylistjai ugyanis tesznek róla, hogy Andi adásról adásra megvillanthassa bájait, a zsűri pedig a produkción kívül a vonzó dekoltázst is rendre értékeli –– Igazából tudtam, hogy ez lesz, felkészültem erre – mondta a lapnak nevetve Andi, aki picit azért már sokallja a melle körüli felbolydulás.Andi már jelezte, hogy jó lenne, ha felöltözve is mutatkozhatna a következő adásokban. De egyébként nem zavarja, ha épp dekoltázst vagy hasat kell villantania.– Úgy gondolom, hogy most vagyok fiatal, most még felvehetek olyan ruhadarabokat, amikben csinosnak érzem magam – mondta anak a fiatal tehetség.A Nagy Duett sztárjárólis találunk forró képeket.– Nagyon elégedett va­gyok, és nem változtatnék semmit magamon, sosem értettem azokat, akik át­operáltatják magukat – mondta az énekesnő, aki immáron két és fél éve éli a szinglik gondtalan éle­tét.