Török kori történelmi fesztivál Tatán

Török-magyar összecsapást láthatnak az érdeklődők május 18. és 20. között a Tatai Patarán, ahol a vár visszafoglalását elevenítik fel hatszáz, korhű ruhába öltözött hagyományőrző közreműködésével. Európa egyik legnagyobb török kori történelmi fesztiváljának csúcspontja az a jelenet, amikor patarával, azaz petárdával berobbantják a török kézen lévő vár kapuját és a nemzetközi sereg lerohanja az erődítményt, ahogy az 1597-ben a valóságban is megtörtént, gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány vezetésével.



Az Öreg tó partján, a tatai várban rendezett háromnapos fesztiválon korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek láthatók, valamint a látogatók megismerhetik a 16-17. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket, korabeli ételeket. A rendezvényt kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás és hastáncosok színesítik.



A csatajelentekben pikások, muskétások, janicsárok, azabok, seymenek és pattantyúsok mutatják be harci tudományukat a korabeli taktikának megfelelően. A diákok élő történelemórán vehetnek részt, a gyermekeket kézműves foglalkozások, csepűrágók tábora, valamint népi játszótér várja.



A korabeli krónikák szerint 1597. május 23-án hajnalban két töröknek álcázott katona kért védelmet a vár kapuőreitől, majd az őrök leszerelése után a kaput a patarával berobbantották és a Pálffy Miklós vezetésével magyar, német, spanyol és vallon alakulatokból álló csaknem 3000 fős sereg lerohanta a várat. Később Győr felszabadításánál is a Tatán bevált fegyver indította el a sikeres ostromot.