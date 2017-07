Tom Cruise bőrébe bújt Rékasi Károly - kötélen ereszkedett le

Lézeres akadálypályával és kötélen leereszkedős fotózással indult a Paramount Channel filmcsatorna nyári szabadtéri mozija Siófokon. A teltházas vetítésen izgalmas kütyükből, kettős ügynökökből és veszélyes robbanásokból sem volt hiány. Rékasi Károly is a csillagok alatt mozizott, ahol egy röpke pillanatig újra az általa szinkronizált Tom Cruise szerepébe bújt és a Mission: Impossible ominózus jelenetét reprodukálva ereszkedett le egy kötélen.Gyönyörű naplementével, különleges Balaton-parti környezetben és kultikus kémfilmmel indult csütörtök este a Paramount Channel filmcsatorna szabadtéri mozija. A siófoki vetítésre Rékasi Károly is ellátogatott, hogy a mozizni vágyók köszöntését követően velük együtt tekinthesse meg az általa szinkronizált film, a Mission: Impossible első részét.- Egy szabadtéri mozi mindig különleges és szabad érzést ad a nézőknek, egészen más élmény, mint a beltéri vetítések. Számomra pedig külön öröm, hogy olyan filmet vetítettek, amit ugyan nem volt könnyű szinkronizálni, de annál nagyobb élvezet volt véghezvinni - mesélte Rékasi Károly, aki köszöntővel nyitotta meg a nyári mozisorozatot. - Tom Cruise igazán emblematikus alakja a Mission: Impossible filmeknek, amelyek minden percében látszik a színész keze munkája. Azonban nem volt könnyű dolgom a szinkronmunkával, hiszen külön meg kellett tanulnom Cruise viszonylag egyhangú beszédét a magyar nyelv színességére, dinamizmusára és változatosságára alakítani - tette hozzá a színész, miközben néhány kulisszatitkot is elárult a háttérmunkáról.

- Amerikából időnként hangmintákat kérnek be a szerepekre és 10-15 minta alapján döntik el, ki lesz az adott színész magyar hangja. Ebben az esetben állítólag nem csak a film gyártói, hanem maga Tom Cruise is részt vett a kiválasztási folyamatban, aki egyébként nagyon komolyan közreműködik a filmjei utómunkájában - avatott be az előadóművész, aki az ominózus filmbeli jelenetet imitálva egy kötélen is leereszkedett.A Mission: Impossible következő részei július 13-án és 20-án láthatók a siófoki Plázson, ezt követően július 21-től Balatonfenyvesre költözik a nyári mozi, ahol a nevetésé lesz a főszerep az Apádra ütök és a Top Secret című produkciókkal, augusztusban pedig újabb filmekkel és extra programokkal Budapestre érkezik a mozisorozat.A Paramount Nyári Mozi vetítései július 13-28. között 20.00 órától kezdődnek.A siófoki vetítések ingyenesek, a balatonfenyvesi kertmozi belépő ellenében látogatható.További részletek: https://www.facebook.com/paramountchannelhungary/?fref=ts