Tom Cruise-zal nyit Budapesten a Paramount Channel mozija

A Paramount Nyári Mozi programja:

MERT MINDEN FILM TÖBB MINT EGY SZTORI!



Cím: Budapest Park (1095 – Budapest, Soroksári út 60.)



A belépés díjtalan. Különleges aktivitások a vetítésekhez kapcsolódóan augusztus 15-én és augusztus 29-én, ezeken a napokon a kapunyitás már 20.00-tól. További információk: www.paramountchannel.hu

A siófoki és balatonfenyvesi helyszínek után a Budapest Parkba költözik a Paramount Channel nyári szabadtéri vetítéssorozata, méghozzá az utóbbi három évtized legkiemelkedőbb hollywoodi filmjeivel! A csatorna elsőként augusztus 15-én, a Tom Cruise-ból férfi idolt faragó Top Gunnal indít. Nemcsak a vetítés ígér felejthetetlen élményt: a résztvevők egy fotó erejéig belebújhatnak a film pilótáinak szerelésébe, illetve kipróbálhatják a helyszínen felállított repülőgép-szimulátort.Az idei nyári szezonban is megidézi az autós és szabadtéri mozik hangulatát a Paramount Channel. A balatoni helyszínek után augusztus 15-től keddenként, 5 héten át hollywoodi kasszasikereket vetítenek a Budapest Parkban. Elsőként a '80-as évek egyik kultuszfilmjét, a Tom Cruise főszereplésével készült Top Gunt, amely annak idején nemcsak a vadászpilótákat és a vagány Aviator napszemüvegeket tette népszerűvé, de olyan klasszikus slágereket adott a világnak, mint a Take My Breath Away vagy a Danger Zone. A vetítés garantáltan több lesz, mint egy szimpla filmes élmény, hiszen a résztvevők egy fotó erejéig a film pilótáinak szerelésébe is belebújhatnak, illetve kipróbálhatják a helyszínen felállított repülőgép-szimulátort.A második héten a csavaros thrillerek egyik legjobbika, az 1995-ös Közönséges bűnözők következik. Ez az a mozi, amely a zseniális Kevin Spacey számára meghozta az első Oscar-díját, de a produkciót Benicio del Toro, Chazz Palminteri vagy Gabriel Byrne alakítása miatt is érdemes végig izgulni. Illetve aki szeretné látni a legendás jelenetet, amikor egy összeégett dokkmunkás magyarul hebegi el, hogy "Láttam az ördögöt! Láttam a Keyser Sözét!", az se hagyja ki a filmet!A hónap utolsó kedd estéjén vidámabb vizekre evez a Paramount nyári mozi; Hollywood egyik legsikeresebb zenés filmje, az Olivia-Newton John és John Travolta remek párosával megspékelt Grease, illetve a világhírű slágerek hozzák lázba a szabad ég alá vágyó filmrajongókat. A hajzselé és pöttyös szoknya élmény itt is garantált: a fanatikus Grease rajongók, illetve a vállalkozó kedvű nézők korhű ruhákban örökíthetik meg magukat a tematikához kialakított fotófalnál.Szeptember első hetében az Olasz melóval folytatódik a vetítéssorozat. A 2003-as akciókrimi olyan nevekkel garantálja az önfeledt szórakozást és életre szóló élményt, mint Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Mark Wahlberg, Mos Def, vagy Donald Sutherland. A nyarat a Trópusi vihar című akciókomédia zárja, szeptember 12-én. Ben Stiller, Jack Black és az afroamerikainak maszkírozott, furcsa akcentusú Robert Downey Jr. egy dzsungelben összezárva menekül a rájuk támadó gerillák elől, miközben eredeti céljukat is szeretnék megvalósítani: leforgatni minden idők egyik legrealisztikusabb háborús moziját.