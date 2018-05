Tom Cruise-nak tényleg nincs lehetetlen küldetés: sokkoló kulisszatitkot árult el a filmsztár

Törött bokával forgatta a Mission: Impossible - Utóhatás egy jelenetét Tom Cruise. A sztár erről a film nyári premierje előtt, a Las Vegas-i CinemaCon rendezvényen beszélt.A Mission: Impossible hatodik részét tavaly éppen Londonban forgatták, amikor a baleset történt. Tom Cruise egy akciójelenetben, ugrás közben egy falnak csapódva sérült meg. Az 55 éves filmsztár még befejezte a jelenetet, és hat hét után már ismét forgatott."Korábban is tört már csontom, de ez nagyon kemény volt" - mesélte Cruise. Mint hozzátette, nem gondolhatott hosszas lábadozásra, nem állhatott le a filmezéssel, mert a produkció forgalmazási dátumát tartani akarták."Rögtön tudtam, hogy eltört a bokám, és nem fogjuk tudni még egyszer felvenni a jelenetet, ezért felálltam, és folytattam" - idézte fel a színész.A neheze azonban még előtte állt: embert próbáló rehabilitációs kezelések vártak rá, és mikor visszatért a filmhez, még egy hegyet is meg kellett másznia Norvégiában."A rohanós jeleneteket gyakorlatilag törött bokával csináltam, de sikerült olyan fizikai állapotba hoznom magam, hogy a felvételek nem rontottak a helyzeten" - árulta el.A filmsztár közismerten adrenalinfüggő, filmjei hitelességének kedvéért a legnehezebb kaszkadőrmutatványokat is bevállalja. Mintegy 50 filmben forgatott, Hollywood egyik legsikeresebb sztárjai között tartják számon. Filmjei 9,3 milliárd dollárt hoztak, és háromszor Oscar-díjra is jelölték.Csaknem 40 éve dolgozik a filmiparban, és a Mission: Impossible-filmsorozat fontos szerepet játszik az életében - mondta. "Ez az első film, amelynek producere is voltam. Szeretem ezt a szerepet, remélem, a közönség továbbra is látni akarja a filmvásznon" - tette hozzá.Cruise a következő hónapokban A holnap határa folytatásán és a rajongók által régen várt Top Gun: Maverick című produkció előkészítésén dolgozik majd. Utóbbi rendezője, Joseph Kosinski állítólag már idén nyáron forgatni akar, hogy 2019-ben bemutathassák, de pontos információval maga Cruise sem szolgált erről, mivel a film körül teljes a hírzárlat."Elmondhatnám, de akkor meg kellene ölnöm" - viccelődött a Las Vegas-i filmvásáron az őt faggató újságíróval.A Misson: Impossible - Utóhatást augusztus 2-től játsszák a magyar mozik.