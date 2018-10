Több százmilliós pénzbüntetést kapott a szexi színésznő

Több százmillió jüan pénzbüntetést kapott az egyik legnépszerűbb kínai filmsztár, Fan Ping-ping adóelkerülés és más szabálysértések miatt - számolt be róla szerdán a BBC News.



A számos hollywoodi filmben, köztük a Vasember 3. és az X-Men: Az eljövendő múlt napjaiban is szereplő színésznő három hónappal ezelőtt tűnt el a nyilvánosság elől. A South China Morning Post napilap szerint a színésznőt két hete engedték ki házi őrizetéből, azóta Pekingbe szállították a további nyomozás idejére.



A kínai hatóságok a közelmúltban kezdtek el nyomozni olyan hírességek után, akik gyaníthatóan nem valós bevételeik után adóztak. Néhány filmsztár esetében felmerült, hogy munkáinál két szerződést kötöttek, az egyik tüntette fel a valódi bevételüket, de egy másikat nyújtottak be a hatóságoknak, amely kisebb összegről szólt.



A színésznőt és az általa irányított cégeket most 883 millió jüan (36 milliárd forint) befizetésére kötelezték az elmaradt adók, bírságok és büntetések rendezésére.



A filmcsillag szerdán közösségi oldalán, a Weibón kért bocsánatot: "Az utóbbi időben soha nem érzett fájdalmat élek át. Annyira szégyellem magam azért, amit tettem. Őszintén bocsánatot kérek mindenkitől" - írta.



Fan ügynökét a rendőrség őrizetbe vette a vizsgálat idejére. A színésznő stúdiója korábban azt közölte, hogy Fan sohasem írt alá kettős szerződést.



A 37 éves színésznő hirtelen eltűnése nagy riadalmat keltett rajongói körében. A közösségi médián számos elmélet keringett arról, hogy mi történhetett vele, illetve arról, hogy esetleg letartóztatták.



Fan Kína egyik legbefolyásosabb híressége, tavaly ő vezette a kínai celebek listáját 300 millió jüanos (12 milliárd forintos) bevétellel. A színésznő a tavalyi cannes-i filmfesztivál nemzetközi zsűrijében is helyet kapott.