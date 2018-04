Több mint tízezer férfi közül senki sem kapott esélyt Emesétől

Tízezernél is több férfi ostromol a kegyeimért, de eddig még egyetlen randevún sem voltam. Már a jelentkezők stílusából, fogalmazásából, profilképéből, előéletéből sok mindent le tudok szűrni, és ezek alapján sajnos eddig senki sem nyerte el a szimpátiámat. De volt már olyan is, aki dalt írt nekem, vagy szerenádot adott. Ám ezek is hiába. Eddig sehol, semmikor nem alakult ki az a bizonyos kölcsönös vonzalom. Nem beszélve az elvált, vagy özvegy férfiak nyomulásairól, ahogy az ajánlataikkal bombáznak. Hódolói ajándékokat is csak feltétel nélkül vagyok hajlandó elfogadni, önzetlenül és minden érdek nélkül, mert én a dalaimon kívül nem tudnám mással viszonozni