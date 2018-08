Több mint ötven év után nyílt újra kiállítása Londonban Tony Vaccarónak, a hírességek fotósának

Több mint ötven év után nyílt újra kiállítása Londonban Tony Vaccarónak. A 95 éves amerikai fotós képein mások mellett Sophia Loren, Pablo Picasso, Hubert de Givenchy és Georgia O'Keeffe látható, de eddig nem látott felvételeket is bemutatnak a brit fővárosban.



A Getty Images képügynökség londoni galériájában hétfőtől látható tárlat azt járja körül, miként változtak a fotós témái és íveltek át a 20. század mély- és csúcspontjain.



A New Yorkban élő Tony Vaccaro háborús fotósként kezdte karrierjét, titokban több mint 8000 felvételt készített a második világháborúban a frontvonalakon. Fényképezőgépét úgy csempészte a csomagjába, amikor katonaként Európába vezényelték. Az ott töltött szolgálata alatt fényképezte többek közt a normandiai partraszállást is.



Eleinte engedély nélkül fényképezett, később már megbízták azzal, hogy fotózza a frissen felszabadult Franciaországot. Egyik leghíresebb képe Saint-Briac-sur-Merben készült és egy amerikai katonát ábrázol, amint letérdel egy francia kislányhoz, hogy megpuszilja őt. A tér, ahol a fotó készült, manapság már Tony Vaccaro nevét viseli.



Később portréfotósként és a divatszakmában szerzett nevet magának, olyan tekintélyes magazinoknak fényképezett neves embereket, mint a Life, a Harper's Bazaar és a Newsweek. "Mindenkit fotóztam, aki bármi maradandót alkotott" - idézte őt a kiállítás előtt a Financial Times című lap, hozzátéve, hogy elnökök, pápák és hírességek álltak a kamerája elé. A fotós még mindig használja 1954 óta szolgálatban lévő Leica-gépét.



Azzal kapcsolatban, hogy Tony Vaccaro képei gyakran ismertebbek a fotós nevénél, Shawn Waldron, a londoni kiállítás kurátora megjegyezte: "csak most kezdjük igazán megérteni életművének jelentőségét". Szerinte ez nagyon izgalmas, nemcsak a kurátoroknak, hanem a gyűjtőknek is. Kiemelte a fotós türelmét és empátiáját, amely visszatükröződik a felvételein szereplő emberek arcáról, "a háború áldozatain át Sophia Lorenig".



A kiállítás szeptember 21-ig látható Londonban.