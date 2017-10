Több mint másfél millió dollárért kelt el Albert Einstein egy kézirata

A vásárlóról csupán annyit közöltek, hogy egy európai telefonos licitáló, aki meg kívánja őrizni névtelenségét. A feljegyzést 95 éve, 1922-ben adta Albert Einstein egy küldöncnek borravaló helyett Tokióban, ahol előadó körúton járt. A boldogság titkáról szóló eszmefutatás röviddel az után készült, hogy Einsteint a Nobel-díj bizottság arról tájékoztatta, neki ítélték oda a fizikai Nobel-díjat, és a tudós népszerűsége már a tudományos körökön túl is egyre nőtt.



A küldönc a tokiói Imperial Hotelben lakó Einsteinnek egy üzenetet hozott. Azt nem tudni, hogy nem fogadott el borravalót, vagy Einsteinnek nem volt aprópénze, de a fizikus nem hagyta őt üres kézzel távozni, és két kis rövid üzenetet vetett németül papírra - mondta el korábban az eladó, a küldönc egy rokona.



Az egyik papíron az állt, hogy "a nyugodt, szerény élet több örömet hoz, mint az állandó izgalommal járó siker hajszolása". A másikon az olvasható: "ahol akarat van, ott út is van". Einstein azzal adta át a papírcetliket a küldöncnek, hogy a kézirat "többet fog érni, mint egy normál borravaló" - közölte Gal Wiener az aukcióház elnök-vezérigazgatója. Wiener elmondta, hogy a licit kétezer dollárról indult, és gyorsan szárnyalt, de így is 25 percig tartott.