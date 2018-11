Több mint húszmillió forintért kelt el Fekete István Tüskevár című regényének eredeti kézirata

(A névrokon) Fekete István a kézirattal

Fotó: Bánkúti Sándor

Olvassa el, mit mondott az író hagyatékát gondozó, Fekete István a kézirattal kapcsolatban ITT >>

A kikiáltási ár többszöröséért,Fekete István: Tüskevár című regényének eredeti, tintával írt kézirata a Múzeum Antikvárium 33. árverésén pénteken Budapesten.Fekete István 1957-ben kiadott legendás ifjúsági regényénekaz eredeti ár többszörösét egy magánember ajánlotta a liciten - tájékoztatta az MTI-t Antal Károly, az antikvárium vezetője.Az aranyfestékkel, vászonkötéssel ellátott szöveget az író 1956. június 29-én kezdte írni. Ahogy az eredeti kézirat első oldalán olvasható, a regény Matula iskolája címmel jelent volna meg, de a címet az író áthúzta és a ma ismert címre írta át.Az 1970-ben elhunyt író legnépszerűbb ifjúsági regényét, valamint annak folytatását a Téli bereket a Kis-Balatonnál írta.Az eredeti kézirat 408 sűrűn teleírt A/4-es oldalt foglal magába.A kéziratot Fekete István is nagy becsben tartotta, valószínűleg ő maga, sajátkezűleg kötötte be - mondta.A Kis-Balaton élővilágát talán legérzékletesebben bemutató munkát az író hagyatékát gondozó férfi, Fekete István 94 éves unokaöccse adta be a Múzeum Antikvárium árverésére - mondta el Antal Károly.