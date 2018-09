Több mint 80 éve él együtt a világrekorder japán házaspár

Több mint 80 éve él együtt egy japán házaspár, amelyet e tekintetben csúcstartónak ismert el a Guinness Világrekordok. Az együttvéve 208 éves párt kedden köszöntötte fel Takamacu város polgármestere.A 108 éves Macumoto Maszao és a 100 éves Macumoto Mijako egy idősotthonban él Takamacuban, Kagava kormányzóságban. Macumotóékat július 25-én ismerte el hivatalosan is a világ leghosszabb életű házaspárjaként a Guinness.Mindketten a Japán délnyugati részén fekvő Oita kormányzóságban születtek, és 1937-ben házasodtak össze. A férfit röviddel az esküvő után besorozták és a japán császári hadsereg tagjaként Kínába vezényelték. 1946-os hazatérte után kikötői munkás lett. Miután nyugdíjas lett, a kellemes klímájú Takamacu városba költöztek.A hosszú élet titkáról faggatva az agg Maszao azt mondta, hogy szereti a testedzést, valószínűleg ezért egészséges a teste. A leszármazottak szerint a pár hosszú életének titka nemcsak Maszao erejében rejlik, hanem Mijakóéban is, aki még 98 évesen is főzött a családra.A párnak öt lánya, 13 unokája és 25 dédunokája van.Macumotóék csak az élők körében világrekorderek, az abszolút csúcsot a norvég Karl Dolven (1897-2004) és Gurdren Dolven (1900-2004) tartja, akiknek együttes életkora halálukra elérte a 210 évet.