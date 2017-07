Több mint 70 év után újra kiállítást rendeznek a divatról a MoMA-ban

Az Are Clothes Modern? című 1944-es kiállítás egyik installációja. Forrás: MoMA archívum, Soichi Sunami

Több mint hetven év után rendeznek a divatról kiállítást a New York-i Modern Művészetek Múzeumában (MoMA), ahol legutóbb 1944-ben nyílt hasonló bemutató.

A bemutató a régi és mai divat ruhadarabjait 111 típusba sorolja, olyanokba, mint a bőrdzseki, a klasszikus amerikai farmer és a "kis fekete ruha". A típusokat aztán hét nagy kategóriába csoportosítják: a test és a sziluett változása; az új technológiák kutatása; a lázadás, emancipáció és visszafogottság ideája; az öltözködés üzenete; a divat és sport; a mindennapi uniformisok és a hatalom - ismertette a Vogue.com.A kiállítást az teszi igazán egyedivé, hogy Paola Antonelli,. Valójában a MoMA falai között már rendeztek is korábban több divattal kapcsolatos kiállítást, két éve a közönség a brit tervező, Alexander McQueen darabjait láthatta, és Eckhaus Latta munkáit is kiállították. Ezek azonban nem mélyedtek el a divat témájában.- köztük a Chanel, a Christian Dior, a Givenchy és a Versace kollekciójából - válogattak be klasszikus darabokat.valamint olyan ikonikus darabok, mint(skót szoknyája) és a, amelyet Malcolm McLarennel tervezett.A Prada műanyag Vela női hátizsákja, a Cartier Love-karkötője és a Hermes Birkin-kézitáska is bekerül a merítésbe. Továbbá Yves Saint-Laurent, Helmut Lang, Martin Margiela, Paco Rabanne, Pierre Cardin, Donna Karan, Diane von Furstenberg, Norma Kamali, Manolo Blahnik és Stephen Burrows ruhái is megtekinthetők majd a 2018 januárjáig felkereshető kiállításon.