Több mint 40 éve hódít a Star Wars

1977. május 25-én mutatták be a Star Wars első (vagyis a Star Wars IV: Egy új remény) részét, összesen 32 amerikai moziban tűzték műsorra George Lucas filmjét. A sorozat elsőként bemutatott része az egyik legnagyobb kaaszasikert hozta a készítők számára: a nyitó hétvégén 6.28 millió dolláros bevételt hozott, majd hat hónap alatt a legnagyobb bevételt hozó filmmé vált Észak-Amerikában.Az ikonikus alkotás nem mindenkinek nyerte el a tetszését a megjelenését követően: a The New Yorker újságírója, Pauline Kael úgy fogalmazott, a filmben nincs líraiság, hiányzik belőle az érzelmi kitörés, de hasonló kritikát fogalmazott meg a The New Republic is. A film itthon sem csak pozitívat kapott, a Pest Megyei Hírlap azt írta: "a film maga a tökéletes és grandiózus szemfényvesztés."A néző akarva-akaratlan belekerül a technikai trükkök sodrásába, főleg a film utolsó negyedében, a nagy háborús jelenetekben, s miközben ámul-bámul, tökéletesen elfeledkezik a film másik — tartalmi, gondolatai — szemfényvesztéséről, s arról is, hogy a Csillagok háborúja az ég egyadta világon semmiről sem szól." - írta a pesti újságA Dunántúli Napló sem fukarkodott: S ha valakit sértene, hogy sznobériából invitálom a moziba, tekintse a Csillagok háborúját abszolút, ha úgy tetszik, kozmikus tanulságnak:- írta a lap 1979 augusztusi számában.A film egyébként 10 Oscar-díjat söpört be 1978-ban, többek között a a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb vágás, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb látványtervezésnek járó elismerést is a Star Wars kapta. Magyarországon először 1984 karácsonyán tűzte műsorra a televízió.A rajongók éppen tegnaptól láthatják itthon is a legújabb Star Wars-filmet, a Solo: Egy Star Wars történet című alkotást, amely a fiatal Han Solo és vuki társa, Csubakka kalandjait mutatja be. (Nyitókép: europosters.eu)