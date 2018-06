Több mint 33 ezer fontért kelt el Elvis Presley aranygyűrűje

A Wiltshire megyei Devizes városában működő Henry Aldridge and Son aukciósház szerint a "showbiznisz legkiemelkedőbb emléktárgyai" közé tartozó tételeket amerikai gyűjtők vásárolták meg.



A híres oroszlánfejes gyűrűt, amely 14 karátos aranyból készült és amelyen az állat szemei gyémántból vannak, 1972-ben viselte Presley otthonában, Gracelandben.



A rock and roll 1977-ben elhunyt királya mindig is vonzódott az oroszlánhoz, mivel az a "ragadozók királya" és az erő szimbóluma.



A gyűrűhöz tartozó eredetiségigazolás szerint, amelyet Jimmy Velvet, a néhai zenész egyik barátja hitelesített, az ékszer megsérült, amikor egyik este Gracelandben Elvis leejtette a padlóra és a Memphis Mafia egyik tagja véletlenül rálépett. A gyűrűt soha nem javították meg.



Elvis 1956-ban írta alá az első Las Vegas-i szerződését, amely két hétre - harminc műsorra - szólt a New Frontier Hotelben. Az Elvis által kétszer aláírt dokumentum szerint a zenész 7500 dollárt kapott hetente.



A tárgyakat egy Nagy-Britanniában élő amerikai gyűjtő bocsátotta árverésre.



Élete során Presley több mint 150 albumot adott ki, ezekből 1 milliárd darab kelt el világszerte. Mintegy hétszáz dalt énekelt lemezre, köztük olyan sikereket, mint a Jailhouse Rock, a Can't Help Falling in Love vagy a Love Me Tender. Csak Las Vegasban 636 teltházas koncertet adott.