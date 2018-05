Több mint 3000 éves papirusztekercs lesz a fő attrakciója a Bécsi Művészettörténeti Múzeum legújabb kiállításának

Egy több mint 3100 éves, 2,5 méter hosszú papirusztekercs áll a Bécsi Művészettörténeti Múzeum legújabb, keddtől látható kiállításának középpontjában.



"Az elfelejtett papiruszra" 2013-ban az egyiptomi-keleti gyűjtemény egyik íbiszkoporsójában bukkantak. A mindkét oldalán írott tekercsen hétköznapi szövegek, például leltári jegyzékek, szállítási tételek vagy lopások szerepelnek.



Regina Hölzl, az egyiptomi-keleti gyűjtemény igazgatója szerint 2003-ban már majdnem felfedezték a leletet. Ekkor egy kutatási projekt keretében röntgenfelvételeket készítettek az ÄS 5174 leltárszámú kúpalakú agyagedényről, ezek kimutatták, hogy az íbisz múmiája alatt egy köteg rejlett. De csak tíz évvel később, a gyűjtemény áthelyezésekor kezdtek nagyobb figyelmet fordítani az állatmúmiának és a mellette található tekercsnek.



Thotot, a Hold, a mágia, a tudományok, az írnokok és a bölcsesség istenét az ókori Egyiptomban íbiszfejjel vagy páviánalakkal ábrázolták. Ezért több száz íbiszmúmiát ajándékoztak neki áldozatként, a múmiákat agyagkúpokban helyezték el a földalatti temetkezési helyeken. A bécsi Művészettörténeti Múzeum 29 ilyen agyagedénnyel rendelkezik, ezek nagy része a 19. században került az intézményhez.



A szeptember 16-ig látható, Der vergessene Papyrus (Az elfelejtett papirusz) című tárlat bemutatja a különleges lelet konzerválásának érdekében végzett gondos munkát, betekintést enged a kutatók tevékenységébe, akik többek között egyedi "párakamrát" is építettek, amelyben a papiruszt stabilizálhatták és teljesen kiteríthették.



A 22 darabból álló tekercset darabonként 2-2 órára behelyezték a 85 százalékos páratartalmú kamrába, így tették ismét rugalmassá a papirusztöredékeket.



Kiderült, hogy az íbiszmúmiát is tartalmazó agyagedény 700 évvel fiatalabb, mint a benne talált papirusz. A tekercs egyértelműen a személyes kasszajegyzéke és jegyzetkönyve volt a más korabeli dokumentumok alapján már ismert írnoknak, Thotmesznek.



A kiállításon kiemelt szerepet kap az ókori egyiptomi állatkultusz és a számtalan egyiptomi állatmúmia, amelyet földalatti állati nekropoliszokban találtak. Az íbiszmúmiák és -szobrok mellett kígyókoporsókat, macskamúmiákat, sőt egy krokodilmúmiát is bemutatnak. A Bécsi Művészettörténeti Múzeumban 150 állatmúmiát őriznek.