Több mint 2100 kistelepülésen érhető el a Telenor 4G hálózata

A tájékoztatás szerint 2016-ban a teljes hálózatfejlesztésre 7,9 milliárd forintot költött a társaság, ezen belül 3,1 milliárd forintba került a kistelepüléseken a 4G mobilinternet szolgáltatás kiépítése. A vállalat 2013 óta már 7 milliárd forintot fordított kistelepülési 4G fejlesztésekre.



A másodpercenkénti 150 megabit (Mbps) elméleti letöltési, és 50 Mbps-os feltöltési sebességre alkalmas hálózat a Telenor szerint a vezetékes internet alternatívájaként használható olyan alacsony lélekszámú, ritkábban lakott területeken, ahol gyakran gyenge sebességű a vezetékes internet.



A Telenor közölte azt is, hogy az ország 700 állomásán - így például Budapesten, a Balaton környékén, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Veszprémben - már a 4G+ technológiának is nevezett LTE Advanced technológia is elérhetővé vált, amely másodpercenként 300 megabit elméleti letöltési, és 50 megabit feltöltési sebességre alkalmas.