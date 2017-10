Több mint 2000 játék mutatkozik be a Társasjátékok ünnepén

November utolsó hétvégéjén rendezik meg idén Budapesten, a Lurdy Házban a Társasjátékok Ünnepe elnevezésű kétnapos rendezvényt, amelyen több mint 2000 gyerek, családi, felnőtt, logikai, fejlesztő, parti, stratégiai és társasjátékkal ismerkedhet meg a közönség. A Társasjátékok Ünnepe kétnapos rendezvényt idén november 25-én és 26-án rendezik meg.



A program lehetőséget ad arra, hogy a látogatók minél több társasjátékot próbáljanak ki, és ízelítőt kapjanak a játékok változatos világából - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A rendezvényen 350 asztalon 60 játékmester mutatja be a több mint 2000 társasjátékot hat teremben, ahol nemcsak megnézni lehet őket, hanem ki is lehet próbálni mindegyiket. A hétvégén különféle társasjátékos versenyekkel is készülnek a szervezők, valamint verseny is lesz.



Újdonság, hogy idén egy gyerekteremmel is készülnek a szervezők, ahova a 3-7 éves korúakat várják a kiefejezetten a korosztály számára készült társasjátékokkal. A rendezvényen több klub és az egyre népszerűbb társasjátékos kávézók is bemutatkoznak, a játékfejlesztők pedig egy külön teremben tesztelhetik és az érdeklődők javaslatai alapján tökéletesíthetik a maguk fejleszetette játékokat. A programot évről évre egyre többen látogatják, tavaly már 2500 érdeklődőt vonzott a hétvége.