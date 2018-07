Több mint 160 programmal búcsúzik a nyártól Szentendre

Több mint 160 programmal, egyebek mellett gyertyaúsztatással, tematikus városi sétákkal, gumikacsa versennyel, fényfestéssel, koncertekkel, performanszokkal, kiállításokkal és gyerekprogramokkal várja a látogatókat augusztus utolsó hétvégéjén a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál.



A város nyárbúcsúztató eseményét 13. alkalommal rendezi augusztus 24. és 26. között a Szentendrei Kulturális Központ a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Szentendrére látogatók a Házak, udvarok, házigazdák sorozatban nem csak a belváros házainak barokk homlokzatait nézhetik meg, hanem betekintést nyerhetnek az udvarokba, valamint találkozhatnak az ott lakókkal is. Ők lesznek ugyanis a házigazdái az eseményeknek, ők adják a programokat és kínálják saját készítésű ételekkel a betérőket. Van közöttük festőművész, kőfaragó, közgazdász, nyelvtanár, művészeti író, vagy restaurátor is. A sorozatban 33 helyszínen, 90 program közül választhatnak a látogatók.



A Gastroart keretében a szentendrei művészek alkotásai ihlette desszerteket és ételeket kilenc vendéglátóhely képviselői készítik el, kimondottan erre a hétvégére.



Szentendre ikonikus központi helyén, a Fő téren szombaton és vasárnap este különleges fényfestészeti kompozícióval és a Budapest Bár, valamint a Lóci játszik koncertjeivel várják az érdeklődőket.



Gasztronómiai különlegességekkel, koncertekkel, gyermekprogramokkal és cirkuszi mutatványosokkal találkozhat mindenki, aki kilátogat a Duna korzón található Gasztroutcába látogat. Ezt a helyszínt nyitja meg péntek este a város egyik kedvenc eseménye, a dunai gyertyaúsztatás. Az utcafesztivál három napja alatt bárhol, bármikor felbukkanhatnak a szoboremberek, a mutatványosok, a bűvészek, az artisták, a tűzzsonglőrök.



A városismereti séták során mindenki a saját érdeklődési körének megfelelően megismerheti Szentendre rejtett kincseit. Az Ahány ház, annyi történet, az Édenkert nyomában és a Gastro-Art sétára a korlátozott létszám miatt előzetes regisztráció ajánlott.



Szintén a Szentendre és Térsége TDM szervezésében a Dumtsa Jenő sétáló utca sokszínű fesztiváli forgataggá válik. A Dumtsa forgatagban olyan gyerekprogramok és koncertek kapnak helyet, mint a Mi folyik itt? című vízparti gyermekfoglalkoztató, a Társas-Ág családi játszótér, a Gyermekszínpad programjai, a SZÍV - Szentendrei Iparművészeti Vásár, a Művész Teraszkoncertek, valamint az Apetízer kóstoló programok az Édeni Édességek Boltjában.



Erre a hétvégére a város többi kulturális intézménye is számtalan programot biztosít, többek közt a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a Ferenczy Múzeumi Centrum, a P'Art Mozi, vagy számos kisebb szentendrei kiállítóhely, galéria.