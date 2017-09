Több mint 160 karátos csiszolt gyémántot árvereznek el

A Christie's csütörtöki tájékoztatása szerint a 163,41 karátos, tisztaságát és színét tekintve is a legjobb kategóriájú - tökéletes, illetve D osztályú, azaz színtelen - drágakő a legnagyobb ilyen minőségű gyémánt, amely piacra került.



Az eddigi legnagyobb 110 karátos volt - emlékeztetett Francois Curiel, az aukciós ház európai és ázsiai részlegének elnöke a gyémánt bemutatóján Hongkongban, hangsúlyozva, hogy milyen ritkaságról van szó.



A gyémántot tavaly találták Angola keleti részén, nyers formájában 404,2 karátos volt. Ez volt az afrikai országban valaha talált legnagyobb gyémánt.



A smaragdcsiszolású drágakő, amelyet egy fehér arany, gyémánt és smaragd nyakláncba foglaltak, Londonban, Dubajban, New Yorkban is látható lesz, mielőtt elárverezik Svájcban.



A becsült árról nem közölt részleteket a Reuters hírügynökség.