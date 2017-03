Tizenhat évig tartott egy New York-i székesegyház faliszőnyegeinek "kiporolása"

A The Barberini Tapestries: Scenes from the Life of Christ (A Barberini-faliszőnyegek: Jelenetek Krisztus életéből) című kiállítás keretében június 25-ig lehet megnézni az egykor a Vatikán és számos európai palota falait díszítő kárpitokat.



A Giovanni Francesco Romanelli barokk mester által tervezett faliszőnyegeket kárpitszövők készítették el Francesco Barberini, VIII. Orbán pápa unokaöccse számára 1644 és 1656 között. A szőnyegeket, amelyeket egy évszázaddal ezelőtt nem csupán szépségük miatt tartottak nagy becsben, hanem mert kellemes meleget biztosítottak a paloták hideg falai között, 1891-ben, egy évvel az alapkőletétele előtt adományozták a katedrálisnak.



Ma a gótikus székesegyház textilmegőrző laboratóriumában gondoskodnak a falikárpitok épségéről. Az aprólékos munkálatok során a szakemberek egyebek között fogászati szondákat, apró csipeszeket és speciális kiegészítőkkel felszerelt porszívókat használnak, valamint egy 6 méterszer 4,9 méteres fürdőkádban is megmerítik a szőnyegeket.



A most véget ért "nagytakarítás" során nem csupán a port és a koszt, hanem egy 16 évvel ezelőtti tűzvész nyomait is eltávolították a kárpitokból. A nagyközönség tíz faliszőnyeget vehet szemügyre a székesegyházban kialakított tárlaton. A földszínekben pompázó gyapjú- és selyemfonálból készített kárpitok mellett a tárlaton helyet kaptak a 2001-es tűzben súlyosan megrongálódott, Az utolsó vacsora című faliszőnyeg darabjai is.



A szervezők szerint a 4,7 méter magas és 5,8 méter széles kárpitok mellett ritka könyvek, tárgyak és egyéb források révén ismerhetik meg a látogatók a Barberini család korának kulturális, dinasztikus, politikai és vallási életét.