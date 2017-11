Tizenéves játszotta ki az új iPhone arcfelismerőjét

<div style="display:block;float:right"><a data-cke-saved-href="http://www.borsonline.hu" href="http://www.borsonline.hu" target="_blank" title="Borsonline.hu"><img alt="Borsonline.hu" data-cke-saved-src="http://media.kisalfold.hu/ftp/img/borsonline-200.jpg" src="http://media.kisalfold.hu/ftp/img/borsonline-200.jpg" /></a></div>

Azt gondolnánk, ha a telefonunknak olyan profi, arcfelismerésen alapuló biztonsági rendszere van, mint a legújabb - közel félmilliót kóstáló - almás készüléknek, akkor az adataink biztonságban vannak a kíváncsi tekintetek elől - írja a BorsOnline . És ekkor jön a pofára esés: besétál a tízéves gyerekünk, és egy pillanat alatt feloldja a telefonon a zárat.Pont ez történt az Egyesült Államokban, azon belül is Staten Islanden élő Sana Sherwanival is, aki akkor döntötte el, hogy bekapcsolja az arcfelismerést a frissen vásárolt telefonon, amikor kíváncsi kisfia már a megvétel után lecsapott a készülékre. Sana be is állította a saját arcát, ám megdöbbenésére az arcfelismerő a fiát, Ammart is ugyanolyan könnyedén átengedte az ellenőrzésen, mint őt magát. Persze, hasonlítanak, de ennyire?Persze nézzük a dolog jó oldalát: a “produkciót" videóra vették, amit egy nap alatt közel félmilliószor nézett meg az internet népe.Ammar állítólag apja telefonját is ki tudta nyitni - de azt csak egyetlen alkalommal. Azóta pedig anyja is újra regisztráltatta magát az arcfelismerővel - más fényviszonyok közt - és azóta az ő telefonja is biztonságban van a tízéves fiúcskától.Meg kell jegyeznünk, hogy benne van a pakliban: csak átverésről van szó - ugyanakkor a Mashable például ikrekre tesztelte a kütyü arcfelismerőjét, a készülék pedig simán beengedte a másik testvért a telefonba.