Tíz magyar nagyjátékfilmet mutatnak be az erdélyi filmfesztiválon

Tizenkét erdélyi városban zajlik jövő héttől a 17. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle, amelyen egyebek mellett tíz magyar nagyjátékfilmet mutatnak be - közölték pénteken a szervezők.A szervező Filmtett Egyesület nevében Buzogány Klára elmondta: az idén Temesvár lesz a fesztivál "előfutára", hiszen ott már hétfőn megkezdődnek a vetítések.A legtöbb helyszínen szerdától vasárnapig zajlik a fesztivál, ekkor lesznek Kolozsváron, az esemény fő helyszínén is a vetítések.Megjegyezte, Arad és Nagyvárad tér el még ettől, Aradon október 12-én és 13-án lesznek a programok, Nagyváradon október 13. és 15. között.Az idén két új helyszín - Temesvár és Gyergyószentmiklós- csatlakozott a sorozathoz. Az említett városok mellett lesznek vetítések Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Nagyszebenben, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben és Székelyudvarhelyen.

Két magyar nagyjátékfilmnek, a Herendi Gábor Kincsem, valamint a Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba Brazilok című alkotásoknak a Filmtettfeszten lesz a romániai premierje.A fesztiválon tíz nagyjátékfilmet láthat a közönség. Vetítik egyebek mellett Vranik Roland Az állampolgár, Sopsits Árpád A martfűi rém, Till Attila Tiszta szívvel, Kostyál Márk Kojot, Gigor Attila Kút, valamint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét. Emellett tíz, nemzetközi fesztiválokon díjazott rövidfilmet is láthat a közönség.A Filmtettfeszten lesz a Filmgalopp elnevezésű erdélyi magyar filmes verseny, amelyre az idén dokumentumfilmekkel nevezhettek be az alkotók.A zsűri válogatása nyomán hét alkotás került be a versenybe, amelyeket a közönség a fesztivál honlapján is megtekinthet október 4. és 7. között, és szavazhat rájuk.A szervezők kiosztják az első erdélyi magyar játékfilmről elnevezett életműdíjat, a Sárga Csikót, amelyet 2012-ben alapítottak.Minden évben olyan filmes személyiség kapja meg a kitüntetést, aki munkásságával jelentős mértékben segíti vagy segítette a kezdő és a tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását.A díjat idén Pethő Ágnes egyetemi tanár kapja.A különböző helyszíneken közönségtalálkozók lesznek, amelyeken részt vesz többek között Hajdu Szabolcs és Rófusz Ferenc. A kolozsvári programok egy része a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen zajlik, ahol a polgárok és az arisztokraták Erdélyének emlékét amatőr filmtekercseken keresztül elevenítik fel.