Tíz film került be a szolnoki képzőművészeti filmfesztivál európai nagyjátékfilmes versenyprogramjába

Kép forrása: tiszamozi.hu

Európai nagyjátékfilmes szekcióval bővült idén a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál programja: a kategóriában tíz alkotás versenyez az az Alexandre Trauner-díjért, amellyel a filmek látványtervezőinek munkáját ismerik el.A fesztivált szervező és annak helyet adó szolnoki TISZApART Mozi szerdai közleménye szerint Európa legkülönbözőbb részeiről érkeznek a kiválasztott filmek, amelyek magyarországi premierje - egy kivételével - az október 16. és 21. között zajló szolnoki fesztiválon lesz. A fesztivál szervezőinek törekvése az volt, hogy olyan, látványban gazdag és értékes alkotásokat mutassanak be, amelyek a szakmai közönségen kívül méltán számíthatnak a szélesebb nézői rétegek érdeklődésére is.Elsősorban történelmi témájú, kosztümös filmekkel találkozhatnak a nézők a játékfilmes bemutatókon. Szerepel a versenyprogramban a Marx fiatalkoráról szóló Az ifjú Karl Marx című francia-belga-német produkció, valamint két cseh politikai dráma, a Milada Horáková csehszlovák politikusnőről szóló Milada és a Jan Masaryk, csehszlovák diplomata és külügyminiszter életébe betekintést nyújtó Masaryk.Egy 1950-es évekbeli madridi filmforgatás történetét meséli el Penélope Cruz főszereplésével a Spanyolország királynője, amely részben Magyarországon forgott. Az 1700-a évekbe viszi vissza a nézőket a Királyi játszmák című francia történelmi film, és Mária Terézia korát idézi a Mademoiselle Paradis című osztrák-német alkotás, amelynek látványtervezője a Bregenzi Ünnepi Játékok kosztümjeit és díszéleteit is tervező Katharina Wöppermann.A versenyprogramban szerepel továbbá Szász Attila Örök tél című, málenkij robotról szóló filmje, Jeles András új munkája, A rossz árnyék, a tavalyi Cinefesten a FIPRESCI díjával jutalmazott Radu Jude román rendező Megsebzett szívek című alkotása, valamint Rainer Sarnet November című filmje, Észtország idei nevezése az idegen nyelvű filmek Oscar-díjára.A szakmájában világhírnevet szerző, magyar származású Alexandre Trauner képzőművész és Oscar-díjas díszlettervező munkássága előtt tisztelgő fesztivál új versenykategóriájának díjazottjairól egy háromtagú zsűri dönt majd: Allan Starski, a Schindler listája Oscar-díjas látványtervezője, Didier Naert francia látványtervező és Rajk László, aki többek között a Saul fia látványtervezője is.