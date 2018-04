Titokban megnősült Richard Gere

Lapértesülések szerint egy szűk körű ceremónia keretein belül a hónap elején házasságot kötött Richard Gere és párja, Alejandra Silva – írja a Bors A 68 éves színész – aki harmadszor nősült meg – a 35 éves üzletasszonyt és aktivistát még 2014-ben ismerte meg, ám csak egy évvel később vállalták fel románcukat a nyilvánosság előtt.Állítólag a pár a legnagyobb titokban kötötte össze életét, de a családok és a barátok számára egy formális fogadást is tartanak majd New York-i otthonukban május 6-án.Gere először 1991 és 1995 között Cindy Crawford szupermodell férje volt, míg Carey Lowellel 2002 és 2016 között voltak házasok, utóbbitól egy fia is született, a ma már 17 éves Homer. A spanyol Alejandra Silva is másodszor megy férjhez, neki exférjétől egy ötéves fia van.