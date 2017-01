Titokban adott koncertet Obamáéknak Bruce Springsteen

"Kedves gesztus volt ez Bruce-tól, hogy így mondjon köszönetet Obama elnöknek, a személyzetének és azok családjának" - idézi az egyik jelenlévőt az amerikai zenész rajongói oldala, a backstreet.com.



Springsteen múlt csütörtökön, "családias hangulatban" 15 akusztikus dalt adott elő 250 vendég előtt az elnöki rezidencia keleti szárnyában. A koncerten Barack Obama és a first lady is jelen volt. Springsteen mellett két számban felesége, Patti Scialfa is énekelt.



A dalok között Springsteen politikáról és az előadott slágerek létrejöttének körülményeiről beszélt. Az énekes-gitáros Barack Obama nyolc évvel ezelőtti beiktatási ünnepségén is zenélt, utódja, Donald Trump pénteki beavatásán azonban sok más művész mellett Springsteen, sőt a Springsteen tribute zenekar (B. Street Band) sem vállalta el a fellépést.