Titok övezte betegség miatt mondta le oroszország koncertjeit Robbie Williams

Betegség miatt töröltük a The Heavy Entertainment Show turné európai szakaszának utolsó két állomását, amelyek Szentpétervár és Moszkva lettek volna

- írta a 43 éves Robbie Williams menedzsmentje kedden az előadó honlapján.

Robbie a szocsi New Wave nemzetközi popzenei versenyen sem fog fellépni

Robbie Williams budapesti fellépésén. Fotó: Réti Zsolt

- tették hozzá.

A The Heavy Entertainment Show elnevezésű stadionturné eddigi koncertjeire több mint 1,1 millió rajongó látogatott el. Nemrég bejelentették, hogy a turné ausztráliai és ázsiai folytatása 2018 februárjában és márciusában lesz.A Take That egykori tagja mintegy 60 millió albumot és 11 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Tíz albuma vezette az angol slágerlistát, ő a legtöbb lemezt eladó énekes a brit popzene történetében. Hat albuma került fel a minden idők legjobban fogyó lemezeinek százas listájára Angliában. A Robbie Williamsszel a soraiban visszatérő Take That 2010-es lemeze, a Prestige a század leggyorsabban fogyó albuma lett.