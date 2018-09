Titkolózás miatt kapott hideget-meleget feleségétől Emilio

Gőzerővel szervezi a házassági fogadalmának megerősítését és a hozzá kapcsolódó ünnepséget Tina és Emilio. A házasok úgy gondolták, hogy túl a hetedik éven ezzel koronáznák meg szerelmüket. Bár kezdetben csak egy meghitt összejövetelről beszéltek, Emilio szeretné megadni a módját. Sőt, még legénybúcsút is szervez, hogy az esemény előtt barátai körében engedhesse ki a fáradt gőzt. Azonban az est egyik programja Tina számára is ismertté vált, ami miatt parázs vita alakult ki a páros között.



– Még a múltkor megadtam a számomat Mohácsi Brigi énekesnőnek, mert szeretném, hogy ott legyen a legénybúcsúmon. Valószínűleg rosszul írta fel a számomat, mert bár keresett, de nem ért el. Erről az egyik barátunk szólt, mikor a Sláger Híradó felvételén jártunk. Csakhogy mindennek véletlenül Tina is fültanúja volt – mesélte Emilio, aki kapott hideget-meleget nejétől a titkolózás miatt.



– Tudtam, hogy számot cseréltek, nincs ezzel baj… de látom a srácok sumákolását és ez idegesít. Szerintem Brigi azt se tudja mire hívják és kik lesznek ott, de utánajárok annak, hogy Emilio pontosan mit tervez. Persze ha én terveznék lánybúcsút, amin egy latin táncoslábú pasi részt venne, ő lenne a legjobban kiakadva – mondta Tina, akinek nagy napra való készülődésébe minden hétköznap 21:00-tól bepillanthatnak a nézők a Sláger TV-n.