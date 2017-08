Titánok harca lesz a Sebezhetetlen és az Széttörve közös folytatása

Az már biztos, hogy a produkció két korábbi Shyamalan-siker, a Sebezhetetlen és az Összetörve szálait fonja össze, de a rendező szerint az is élvezheti majd, aki az előző két filmet nem látta.



Úgy tudni, a cselekmény a Bruce Willis által alakított Dunn és a James McAvoy megformálta Crumb egyre hevesebb összecsapásait mutatja majd be, amit az üvegcsontú Glass (Samuel L. Jackson) irányít.



Vagyis sajátos képregényfilmről lehet szó, ahol két természetfeletti erejű szuperhős, a Jó (Dunn) és a Rossz (Crumb) csap össze könyörtelenül.



Az is biztos, hogy a produkció nem olyan ötmillió dolláros mikroköltségvetésű mozi lesz, amilyet a gyártó Blumhouse Productionstől megszoktunk, de nem is kerül majd 200 millióba, mint egy Marvel-féle szuperhősös vállalkozás, hanem a ráköltött pénz valahol a kettő között lesz.



(Glass – hazai bemutató: 2019. január)