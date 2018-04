Tiszta apja ez a gyerek! Brookyn Beckham büszkén mutogatja egyre sokasodó tetkóit

Brooklyn félmeztelenül pózolva mutatta meg az összes testére varrt ábrát, köztük azt is amellyel anyja előtt tiszteleg.A bal vállára került fel korábban az a szív, amit rózsák ékesítenek és a "MOM" felirat kapott benne helyet. A fiú felsőtestén, karján emellett már szép számmal található tetoválás. Karját még egy pici szív díszíti, köldöke fölött a "buster" felirat olvasható, de még egy Pin up girl is ékesíti az alkarját.Legutóbb pedig a lábára készült egy táncosnőt ábrázoló rajz.