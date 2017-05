Tippek, hogy valóban felejthetetlen legyen a velencei nyaralás

Nyáron – különösen a nyári szünet időszakában – a Velencébe vezető autópályák már az ország határai előtt is nagyon zsúfoltak.A városba nem lehet autóval bejutni, illetve számolni kell azzal is, hogy a kijelölt parkolóházak drágák és többnyire csak kora reggel találunk szabad helyet. Jó hír, hogy a Budapest Airportról könnyedén elérhető a lagúnák városa, alig több, mint egy óra alatt. További pozitívum, hogy vannak olyan repülőjáratok, amelyek Velence központi repterére, a Marco Polora érkeznek, ahonnan busszal vagy az utazás sokkal élvezetesebb módjával, hajóval már csak néhány perc a vízen lebegő város.Hogy a transzferhez milyen hajót választunk, az csak a pénztárcánk vastagságától függ. A tömegközlekedés részeként funkcionáló vaporettók olcsóbbak, ebből eredően pedig népszerűek is, így ha tehetjük, akkor mindenképpen a kora reggeli órákban induljunk el! De bérelhetünk vízi taxit is, mellyel úgy érkezhetünk meg a városba, akár a filmsztárok. A csodálatos faborítású motoros jachtok nagyon stílusosak: az út a reptértől a Szent Márk térig 110 euró hajónként, ugyanakkor akár tíz ember is utazhat így együtt.

Kikerülhetők a hosszú sorok a látványosságok előtt.

Ha szeretnénk ténylegesen megismerni Velencét, akkor az egynapos városnézés ötletét felejtsük el.A városban található magánlakások bérlése közel sem olyan drága, mint elsőre gondolnánk. Éjszakánként 25 ezer forintért már a csatornákra - és a gondolákra – néző, saját kis otthont is bérelhetünk magunknak, ahol mi döntjük el, mikor indulunk városnézésre. A hajnalban szinte kihalt Velence sokkal többet is megérne ennél az összegnél. Alternatívaként szóba jöhetnek a közeli nyaralóvárosok szállodai szobái és apartmanjai is.Szintén érdekes lehetőség éjszaka barangolni a szűk utcácskákon és eldugott tereken. Ilyenkor Velence egy egészen más arcát mutatja. Olyannak láthatjuk a várost, amilyennek leghírhedtebb szülötte, Casanova is gyakran látta. Érdemes befizetni valamilyen vezetett túrára, ezek közül a legérdekesebb a híres nőcsábász kedvenc helyeit-épületeit bemutató program és az éjszakai szellemvadászat . Utóbbi sötétedés után indul a Rialtotól és a csodaszép város sötét oldalába ad betekintést, halálesetekkel, bűncselekményekkel és szellemjelenésekkel, az eredeti helyszíneken. A borzongás kedvelőinek kihagyhatatlan lehetőség.Ha napközben szeretnénk várost nézni, akkor felderíthetjük az ún. skip the line túrákat, melyekkel – ahogy nevük is mutatja – kikerülhetjük a legfontosabb látványosságok előtt kígyózó végeláthatatlan sorokat. Egy ilyen túra fejenként 6-8 ezer forinttól indul, de ezért az összegért felkészült idegenvezetőt is kapunk, aki olyan helyekre is elvezeti a csoportot, ahová a szokásos túrákon nem léphetünk be.

Érdemes Muranoba ellátogatni.

Ha sokan ülnek a felkapott pizzériákban, akkor ne keseredjünk el. Velence gasztronómiája jócskán túlmutat a bolognai spagettin és a pizza quatro formaggin. A ételek alapja a környező területeken termő zöldségek és a frissen fogott tenger gyümölcsei, jelszó az egyszerűség. Keressünk egy félre eső kis trattoriát és kóstoljuk meg a pasta e fagiolit, (babos-tésztás krémleves) vagy a grillezett halat rizzsel. Szintén legendás a bigoli in salsa, (spagetti szardellamártással) és a cichetti, azaz a velencei tapas. Ezt a halpiacon készítik többnyire a tenger gyümölcseiből, tésztába bugyolálva, vagy anélkül forró olajban kisütve, és csupán 2-3 euróért kínálják papírzacskókban.Ha túl vagyunk a városnézésen, akkor látogassunk el a környéken található három kis szigetre, Muranora, Buranora és Torcellora. Burano a csipkekészítés- míg Murano az üvegdíszek és ékszerek fellegvára.Ha szeretnénk magunkat meglepni valamivel, akkor Velence helyett ezeken a szigeteken nézzünk körül, mivel az árak alacsonyabbak, a választék pedig jóval szélesebb.Torcellón a csodálatos Bizánci templomok képezik a fő látványosságot és meseszép panorámát is kapunk Velencéről. A három sziget akár egy fél napos hajótúrával is bejárható, 6-7 ezer forintért.