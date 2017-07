Tininek nézték a Szívek szállodája 44 éves sztárját

A színésznő hamarosan betölti a 44. életévét, de vo­násai még most is fiatalosak. Így fordulhatott elő, hogy személyi igazolványt kértek tőle, amikor a barátnőivel bulizott, és koktélt rendelt egy bárban - írja a borsonline.hu – Imádtam azt az estét! Megfordult az is a fejemben, hogy azt mondom, nincs nálam igazol­vány, és megvárom, míg hazaküldenek aludni – mesélte mosolyogva meglepő kalandját Keiko, hozzátéve: reméli, nyolcvan­évesen öt­vennek sem néz majd ki, és bomlanak utána az érett férfiak.A színésznő egyébként 2009-ben ment hozzá kedveséhez, akivel harmonikus életet él, mindössze a gyermekáldás hiányzik a tökéletes boldogságukhoz.