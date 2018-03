Tilla: Sírás lehet a vége

Április 9-én indul a TV2 vadonatúj game show-ja, a Bezár a bazár!, aminek lényege pofonegyszerű: amíg a két játékos közül az egyik megpróbál helyesen válaszolni egy kvízkérdésre, addig társa a helyes válasszal megnyert idő alatt igyekszik a lehető legtöbb tárgynyereményt felmarkolni az áruháznak berendezett üzletből.A bazárból, ahol a pár száz forintot érő tányéralátéttől kezdve az értékes műszaki cikkeken és komplett konyhán át a sokmilliós autóig szinte minden megtalálható. A játékosoknak tíz kört kell teljesíteniük, de az ötödik kör után megállhatnak, ha úgy érzik, hogy már kimenekítették a nekik tetsző nyereményeket.De vajon ellen lehet-e állni a minden kör után tíz másodperccel tovább nyitva lévő bazár csábításának? A TV2 ígérete szerint az új vetélkedőben egy klasszikus kvízjáték keveredik majd egy nagyon izgalmas akciójátékkal. Egy felvételre amunkatársa is ellátogatott, így már az is kiderült, hogy mennyire szórakoztatóan izgalmas, ha valaki négy-öt tárggyal egyensúlyozva, valamelyiket épp leejtve az éppen záródó ajtó felé bukdácsol.– Amikor a játékosok már az első kérdésnél elbuknak, vagy az első ajtónyitásnál bent ragadnak a bazárban, az meglepi majd a nézőket. A legizgalmasabb pedig az lesz, amikor a játékosok már több millió forint értékben kihozták a nyereményeket és kiszállhatnának, de mennek tovább és senki sem tudja, hogy nagy sírás lesz-e a vége, vagy óriási öröm. Ebben a műsorban a televíziózás hőskora elevenedik meg. Azt reméljük, a nézők is szeretni fogják, hogy nem pénzt nyernek a versenyzők, hanem kézzelfogható tárgyakat, mint a régi tévéműsorokban. Könnyű azonosulni a gondolattal, hogy nekünk is kéne már egy új kanapé vagy új autó. Kézzelfogható álmokat, nagy vágyakat valósítanak meg a játékosok, és jó érzés osztozni az örömükben – nyilatkozta a Borsnak Till Attila, aki lassan állandó műsorvezetőtársával, Majkával együtt igyekszik majd segíteni vagy éppen cukkolni a stúdióban bazározókat.