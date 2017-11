Till Attila egy éve nem iszik alkoholt, gyökeres életmódváltáson esett át

Érdekes, ugyanakkor indult, 2002 őszén, mint a Big Bro­ther. A Propaganda kulturális műsor, ebben a műfajban alig lehet mondani olyat, ami ennyi idős lett.Nem. A Propagandának több korszaka volt. Az első úgy nézett ki, hogy különböző témák voltak, ahhoz mondtam fel a felvezető szöveget. Így állt össze a huszonöt perces anyag, ami később bővült. Idővel lettek a portrék, a dupla portrék, amiben egy ismert és egy ismeretlen embert kérdeztünk. Mindig változik, volt, hogy Erdélyhez köthető embe­reket mutattunk be, volt, hogy csak nőket.A lényeg, az alap lényem, az attitűdöm, az emberekhez való viszonyom nem változott. Ma már nagy gyerekeim vannak, más élethelyzetben vagyok, de nem sokat változtam. Az első Propagandában fiatalember voltam, ma már ahhoz képest felnőtt férfi. De kicsit más a televíziózás is.Nagyjából egy éve nem iszom alkoholt, és minél többet sportolok.Jól. Meguntam azt a fajta Till Attilát, most a sportos Tilla van. Tizenöt év alatt nekem is volt néhány korszakom. Amikor felszedtem pár kilót, amikor lefogytam, vagy rengeteget dolgoztam. Akkor még két gyerekem volt, most három. Tizenkilenc, tizenhat és kilencévesek. Már nem vagyunk kisgyerekes család.A teljes interjú a borsonline.hu -n olvasható.