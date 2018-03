Thrillerben kapott főszerepet Helen Mirren és Ian McKellen

Helen Mirren és Ian McKellen játssza a főszerepet Bill Condon új thrillerében, amely egy debütáló író álnév alatt megjelent regényéből készül - írta meg a The Hollywood Reporter hétfőn.



Nicholas Searle író The Good Liar című regénye 2016-ban jelent meg, és azonnal megindult a licitharc a megfilmesítés jogaiért. A forgatókönyvet Jeffrey Hatcher írta, aki korábban a Mr. Holmes című filmen dolgozott együtt Condonnal.



A thrillerben Roy Courtnay (McKellen), a mesteri szélhámos nem tud ellenállni a csábításnak, hogy behálózza Betty McLeish-t, a gazdag özvegyet (Mirren). A macska-egér harc azonban izgalmas fordulatot vesz.



A rendező Condon egyben producere is lesz a filmnek Greg Yolen és Jack Morrissey társaságában.



Nicholas Searle egy volt brit köztisztviselő álneve, aki online írókurzusokon képezte magát, miközben a regényt írta.



A The Good Liar lesz Condon és McKellen negyedik közös filmje. Először az Érzelmek tengerében című filmen dolgoztak együtt, amelyért Condon elnyerte a forgatókönyvírói Oscart, McKellent pedig játékáért jelölték az amerikai filmakadémia díjára.