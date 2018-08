Thai gasztro és kulturális fesztivál lesz Budapesten

Harmadik alkalommal lesz thai gasztro- és kulturális fesztivál Budapesten. A Thaiföldi Királyság Nagykövetsége ezúttal is különleges programokkal és kulináris élményekkel várja a látogatókat a Vajdahunyad várába jövő vasárnap - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



A fesztiválon muay thai bemutató is lesz. Czinke Gábor sportedző elmondta: Magyarországon is egyre népszerűbb ez a stílus. Kiemelte: a fesztiválon nemcsak küzdősport elemeket, edzéstechnikákat, hanem az egész muay thai kultúrát szeretnék bemutatni. Ehhez a kultúrához szorosan kötődik a vallás, az ősi tradíciók, de az étkezés is. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a thai ételek, rendkívül könnyű ételek, így jól illeszthetők az edzéshez.



Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró azt mondta: az ország gasztronómiája, kultúrája is rendkívül vonzó. Ezek mellett a thai életszemlélet, hogy nem idegeskednek, pozitív a hozzáállásuk, is rendkívül rokonszenves a magyar turistáknak. Vannak magyarok, akik több hónapot töltenek kint, de rengeteg magyar van, akik végleg kiköltöztek Thaiföldre - mondta.