Tetralógiává bővülhet A szürke ötven árnyalata regénytrilógia

E.L. James, a hatalmas sikerű A szürke ötven árnyalata és folytatásai szerzője nem zárja ki, hogy a regénytrilógia tetralógiává bővül. Ez persze azzal is jár, hogy nem három, hanem négy film szól majd Anastasia és Christian nem hétköznapi szexuális kalandjairól.



James azt is elmondta az Entertainment Tonightnak, hogy már készen van egy másik regénye is, mert nagyon rákapott az írásra.



Mindeközben Dakota Johnson, a filmtrilógia női főszereplője elárulta, hogy a könyv és a forgatások hatására beleszeretett a szexuális segédeszközökbe, és már egész gyűjteménye van belőlük.



- Annyira szépek, némelyik már kész műalkotás - áradozott.



A trilógia középső része, A sötét ötven árnyalata jövő héten kerül a hazai mozikba.