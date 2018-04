Térerő nélkül is telefonálhat ezzel a mobillal

A világ nagyobbik részén továbbra sincs térerő, így egyes kormányszervek és iparágak alkalmazottai rá vannak kényszerülve a műholdas mobilok használatára -A műholdas távközlési eszközöket gyártó és kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Thuraya most nagy innovációval állt elő: az X5-Touch a világ első Androidot futtató, műholdas okostelefonja. A műholdak mellett a készülék képes 2G/3G/4G (GSM) mobilhálózatokra is felcsatlakozni.Sajnos a készülék egyéb tulajdonságairól kevés mindent hozott nyilvánosságra a gyártó: a dedikált hardveres SOS-gombbal is ellátott eszközbe 5,2 hüvelykes és 1920×1080 pixeles érintőkijelző került, támogatja a szokásos vezeték nélküli kommunikációs és helymeghatározási technológiákat, továbbá "nagy kapacitású" az akkuja.Egyelőre még nem tudni, hogy Thuraya X5-Touch mikor és mennyiért kerül majd piacra.