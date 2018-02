Tenki Réka: megtiszteltetés a legígéretesebb tehetségek között szerepelni a Berlinalén

Nagy lehetőség és megtiszteltetés az európai mozi legígéretesebb tehetségeit bemutató Shooting Stars (feltörekvő filmsztárok) programban szerepelni a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinalén - mondta Tenki Réka a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválján szombaton a közmédiának.



A budapesti Örkény Színház társulatának tagja elmondta, hogy a szervezők alaposan felkészültek annak a tíz fiatal művésznek a munkásságából, akiket az európai filmeket világszerte népszerűsítő szervezet, az European Film Promotion (EFP) nemzetközi zsűrije beválogatott a programba.



Kiemelte, hogy nagy szeretettel és tisztelettel foglalkoznak velük, és arra törekednek, hogy minél jobban megmutathassák tehetségüket.



A fiatal színészeknek a szakmai kapcsolathálózat kiterjesztését szolgáló találkozók, fórumok egész sorát szervezték meg, így a négynapos rendezvénysorozaton bemutatkozhatnak a többi között a színészválogató ügynökségeket összefogó International Casting Directors Network (ICDN) szakembereinek.



"Négy nap alatt mindenkivel találkozhatunk, és esetleg felkelthetjük az érdeklődésüket" - mondta Tenki Réka, kiemelve, hogy nemcsak Európában, hanem akár a tengerentúlon is megnyílhatnak kapuk az EFP kezdeményezése révén.



A 21 éve minden Berlinalén megrendezett Shooting Stars programban eddig 34 országból 303 fiatal tehetséget mutattak be. Vannak közöttük ma már világszerte híres művészek, például a James Bond-filmekből is ismert Daniel Craig és a Zsivány Egyes című Csillagok háborúja-film sztárja, Riz Ahmed.



Az EFP statisztikája szerint eddig tízből átlagosan nyolc kiválasztott fiatal tehetség jutott lehetőséghez nemzetközi produkciókban, miután bemutatkozott a Shooting Stars programban.



Tenki Réka 2008-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Már 2009-ben elnyerte a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT) a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó díjat, és számos rangos szakmai elismerés mellett Junior Príma díjat is kapott.



Filmes pályafutása Gigor Attila A nyomozó című alkotásával kezdődött. Első főszerepét a Budapest Noir című krimiben, Gárdos Éva tavaly bemutatott rendezésében játszotta. A filmszakma egyik legtekintélyesebb nemzetközi lapja, a Variety szerkesztősége 2017-ben beválasztotta a Ten Europeans to Watch, azaz a tíz figyelemre méltó európai filmes közé. Tíz éve ő az első magyar művész, akit meghívtak a Berlinale Shooting Stars programjába.