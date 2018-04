Tenki Réka szerint a mai, mobilfüggő világban különösen fontos szerepe van az olvasásnak. Lehetőség szerint tart is magánál könyvet, most épp Szerb Antal Utas és holdvilág című regényébe fogott bele. Mindig is fontos volt számára a könyvek birodalma, erre tanítja kislányát is.