Téma lett, hogy kellőképpen gömbölyödik-e Szabó Zsófi

Zsófi rajongói között is téma volt a színész-műsorvezető pocakjának a mérete. Egyesek szerint ahhoz képest, hogy decemberben szül, túl kicsi, és nem is így kéne kinéznie, sőt, voltak akik tovább merészkedtek, és azt mondták, ilyen "lapos" hasban el sem fér egy ekkora bébi. Persze jócskán voltak, akik saját példájukon keresztül vették védelembe Zsófit - írja a Bors A műsorvezető édesanyja is észrevette azt, amit mindenki: hogy túl kicsi lánya pocakja.

Kislányom, nézem a Story extrát és nem is látszik, hogy 8. hónapban jársz a kisfiaddal!" - írta az asszony Zsófinak, aki a közösség oldalán árulta el rajongóinak, hogy közel másfél kilós már a kisfia a pocakjában, ami ugyan nem túl sok, de teljesen normális.



"Természetesen látszik, de meglepő módon a testalkatomhoz képest mindannyian "nagyobb" állapotra számítottunk, mikor elképzeltük milyen leszek kismamaként. Pár évvel ezelőtt egy tv-s szakember azt mondta nekem, hogy addig amíg nem leszek terhes, annyit legyek képernyőn amennyit csak tudok, mert utána vége a karrieremnek, hisz egy elhízott nő maradok. Ez akkoriban nekem nagyon rosszul esett, de őszintén szólva én is így gondoltam.



Időközben kiderült a betegségem és azóta annyira egészségesnek érzem magam, hogy kicsattanok az energiától. Megszűnt az állandó fáradtság, eltűntek a plusz kilók és a jóisten is megajándékozott minket egy kisbabával.



Nem számít mennyit hízok még, ugyanis számomra nincs most annál fontosabb, hogy egész nap rugdos a közel másfél kilós kisfiam, aki makk egészséges és az apukájával mindennél jobban várjuk, hogy megszülessen!

- írta Zsófi a Facebookon.