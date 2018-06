Teltházasak voltak a Filmalap Fast Forward Programjának előadásai

A filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága szervezésében hiánypótló céllal indított gyakorlatorientált előadásain és képzésein (FFP) tíz filmes szakterület nemzetközi képviselői tartottak ingyenes előadásokat és workshopokat a magyar filmeseknek és pályakezdőknek az elmúlt év során - közölte a filmalap az MTI-vel.A teltházas rendezvények résztvevői a magyar képzési kínálatból hiányzó területekbe is bepillantást nyerhettek, és gyakorlati tudást sajátíthattak el többek között a forgalmazás és marketing, a filmterv prezentáció, az alacsony költségvetésű film készítés, a filmszínészet és az előzetes vágás témában.Az FFP első, "pilot" évadja diákok és pályakezdők számára egyaránt érdekes előadásokból, valamint projekt alapú, személyre szabott, intenzív workshopokból állt, amelyekre az előzetesen beküldött tervek alapján szakemberek választották ki a résztvevőket.Néhány előadás elérhető a filmalap Youtube-csatornáján is.Az FFP nagy hangsúlyt fektet a kutatásra, többek között a résztvevői visszajelzések rendszerezett gyűjtésére és elemzésére. Ezekből kiderült, hogy a képzésen résztvevők igénylik az esettanulmányok bemutatását és nagyra értékelik a gyakorlatorientált szemléletet is.A legnépszerűbb témák között a marketing, a forgatókönyvírás és az alacsony költségvetésű filmek készítése és a filmszínészet volt.A fiatal filmesek az FFP közösség- és hálózatépítő funkcióját is pozitívumként értékelték, hiszen a programban való részvétel fontos találkozásokat eredményezhet és értékes szakmai kapcsolatokat indíthat el.A program szervesen kapcsolódik az elsőfilmeseket támogató Inkubátor Programhoz is, így számos területen, a prezentációtól egészen a filmes utómunkáig nyújt segítséget az első filmjükön dolgozó alkotóknak és stábjuknak.Az FFP képzések szeptembertől folytatódnak és a tervek szerint további érdekes szakterületek is felkerülnek a palettára, előadást tart majd például az X-Men és Narnia filmekben is közreműködő ausztrál storyboard rajzoló David Russell és a Breaking Bad, Better Call Saul és a The Walking Dead sorozatok music supervisora, az amerikai Thomas Golubic is.A program kidolgozása jelenleg is folyamatban van, az első előadás és workshop szeptember végére várható.A műhelyfoglalkozások olyan szakmai partnerek segítségével valósultak meg, mint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE), az A38 Hajó és a Lengyel Intézet.