Telihold, holdfogyatkozás, üstökös egy éjszaka

Február 10-ről 11-re virradóan telihold lesz, és most épp áthalad a Föld árnyékán - holdfogyatkozás lesz.A jelenséget az okozza, hogy a Holdnak nincs saját fénye. Csak azt látjuk amit a Napról tükröz vissza és varázsolja fényessé az égboltot.Nagyjából 29 és fél naponta van telihold, és ez fontos a holdfogyatkozás szempontjából is. Ugyanis holdfogyatkozás csakis teliholdkor következik be, amikor útja nagyjából a Nap és a Föld közé esik és a Föld árnyékán halad át.Az ilyenkor észlelhető különleges látvány annak köszönhető, hogy közvetett módon a napfény ugyan eljut a Holdig, de a Föld légköre a fény zöld és kék részét jórészt kiszűri és csak a maradék vörös fény világítja halványan meg azt, és ettől változik meg a színe. Ha nem szűrné meg a Föld légköre a fényt, akkor teljesen elfeketedne ilyenkor. holdfogyatkozás időpontja : 2017. február 11. 00:43- tól.Szerencsés esetben ez szabad szemmel is megfigyelhető lesz.

Szabad szemmel ugyan nem lesz látható, de az égbolt szerelmesei a technikának hála, élőben követhetik ahogy a 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková üstökös megközelíti a Földet.