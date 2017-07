Tele a világháló ÉNB Zoé aktképeivel - fotó

Felkavarta az állóvizet Zoé, az Éjjel-Nappal Budapest albérletének új lakója. A csinos, fiatal szexbomba sokaknak ismerős lehet, ami nem véletlen - erre a Bors egyik olvasója is felhívta a figyelmet.A karaktert alakító gyönyörű modell ugyanis más szerepben már jó pár alkalommal és szerepben megmutatta magát, Dalma néven.- Dalmának régóta nagy rajongója vagyok, akkor figyeltem fel rá, amikor hat évvel ez­előtt egy, akkor még létező internetes televízió az arcának választotta. Még ugyanabban az évben szereplője lett a Viasat Aranypart című valóságshow-jának, amelyben a ka­merák előtt még szexelt is az Ádám nevű játékostársával. In­dult playmate-versenyen is, és néhány éve megcsináltatta a cicijeit. Azóta különösen odavagyok érte - közölte a lap egyik olvasója, aki a lány legnagyobb rajongójának tartja ma­gát.Dalma nevére rákeresve szép számmal talált meztelen fényképeket a Bors munkatársa az interneten, hogy mikor és milyen célra készültek, azt a Zoét alakító Dalmától szerette volna megtudni a lap. Az RTL Klub megkeresésükre azonban csak annyit közölt, Zoé új karakter, egyelőre nem nyilatkozik.