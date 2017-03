Tehetséges írónőket fedezett fel az ELLE

Hatszáznál is több novella érkezett az ELLE női tehetségeket kereső irodalmi pályázatára. A Több nőt az irodalomba kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a kortárs magyar írónők hiányára, és alkotásra buzdítsa az írással kacérkodó olvasókat. A szakmai zsűri által kiválasztott tíz legjobb pályamű a nőnapon megjelenő magazin mellékletében mutatkozik be.



Az ELLE szerkesztősége mindig is kiállt a fiatal tehetségek mellett, a tavaly év végén meghirdetett Több nőt az irodalomba (#tobbnotazirodalomba) felhívásukkal pedig a még ma is maszkulin területnek tekintett Gutenberg-galaxist igyekeznek egyre több női szerző számára elérhetővé tenni.



- A nők arányát nemcsak a közéletben vagy a gazdasági szférában érdemes folyamatosan vizsgálni, hanem a művészetekben is, hiszen a kortárs alkotások tükrözik a kort, amiben élünk, és ösztönöznek arra, hogy változtassunk azon, ami esetleg nem működik jól. Kérdéses, hogy a társadalom elfogadja-e, hogy a nő nemcsak múzsa, hanem alkotó is lehet. Hiszen ki vagy kik tudnák jobban leírni egy magyar XXI. századi nő valós problémáit, ha nem ők maguk? - mondta el Liptai Lívia, az ELLE főszerkesztője, aki azt is elárulta, hogy a szerkesztőséget is meglepte a hatalmas érdeklődés, hiszen több, mint hatszáz novella érkezett. - Egyáltalán nem számítottunk ilyen sok pályázatra, egy hónappal el is kellett tolnunk az eredményhirdetést. Az írásokat böngészve érdekes volt azzal szembesülni, hogy mennyire domináltak a nehéz témák. Születtek kifejezetten szentimentális írások is, de a közhelyszerűen a gyengébbik nemhez kötött chicklit kimaradt. Külön érdekesség, hogy néhány fantasy műfajú alkotással is találkoztunk.



Az áprilisi lapszám mellékletében nyomtatásban is megjelenő írásokat a Bódis Krisztából, Fábián Jankából, Karafiáth Orsolyából és Rácz Zsuzsából álló zsűri választotta ki, a legjobbnak Kerényi Kata Málnacukor című novellája bizonyult. És hogy létezik-e egyáltalán női irodalom, milyen lehetőségei vannak egy író nőnek a magyar irodalmi szcénában, és mi a női szerző focija, a Több nőt az irodalomba kampány zsűritagjai az ELLE honlapján osztják meg az olvasókkal.