Tehénből csináltak órát

A H. Moser cég Swiss Mad Watch nevet viselő órájának háza gyantával tartóssá tett valódi svájci sajtból, a szíj marhabőrből készült, vörös számlapja pedig az ország zászlaját jelképezi.



A cég garantálja, hogy az óra "100 százalékban svájci eredetű".



Egy január elsejével életbe lépett új törvény szerint az óragyártók akkor láthatják el óráikat a svájci eredetre utaló Swiss Made jelzéssel, ha az legalább 60 százalékban hazai előállítású. Korábban a minimális érték 50 százalék volt.



Ez elvileg szigorítást jelent, de az új szabályozás szerint az óra értékébe (eredetébe) minden költséget bele lehet számítani, így például a kutatás-fejlesztési kiadásokat is, így az a gyakorlatban végső soron akár könnyítést is jelenthet.



A H. Moser ugyanakkor már ténylegesen is 95 százalékban Svájcban gyártja saját termékeit, vagyis az új előírások lemorzsolhatják piaci előnyét, ezért álltak elő gúnyosan a 100 százalékig "Swiss Made" órával.



A jelenlegi, minimálisan 60 százalékos hazai gyártást előíró szabályozás "csak hitegeti" a vásárlókat azzal, hogy az általuk vásárolt, Swiss Made feliratot viselő óra 100 százalékban Svájcban készült - ironizált a schaffhauseni óragyár vezetője.



A különleges sajtóra ára azonban nem tréfa: pontosan 1 081 291 svájci frankért (309 millió forintért) kínálják. Az ár 1291. augusztus 1-jére, a Svájci Államszövetség legenda szerinti alapítási dátumára utal.



A Swiss Mad Watch nevet viselő órát a luxusórák genfi vásárán mutatják be a jövő héten.